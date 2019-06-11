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الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:12 ص
الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج جوليان أسانج
كتب محمد جمال

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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكى رفيع أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت طلبا رسميا إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأوضحت الصحيفة أن الطلب الأمريكى أرسل إلى السلطات البريطانية الخميس 6 يونيو ،ويتعين وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل فى غضون 60 يوما من يوم اعتقال أسانج، الذى سلمته سفارة الإكوادور فى لندن للسلطات البريطانية فى 11 أبريل الماضى.

 

ووفق الاتفاقية أيضا لن يكون فى مقدور الولايات المتحدة بعد الآن توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء المخالفات التى قد تقع بعد تسليمه ،ووجهت السلطات الأمريكية لأسانج اتهامات فى 18 نقطة، بما فيها انتهاك قانون التجسس، والتآمر بهدف اختراق كمبيوتر حكومي.

 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت مطلع يونيو أنها لن تعيق ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة.

 

يذكر أن أسانج كان لجأ منذ 2012 إلى سفارة الإكوادور فى لندن بعد اتهامه بالتحرش الجنسى والاغتصاب فى السويد، ولخشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث تتهدده عقوبة الإعدام أو السجن لمدة طويلة بسبب نشره وثائق سرية، فيما ستقرر بريطانيا فى 14 يونيو وجهة تسليمه للولايات المتحدة، أو السويد.


جوليان أسانج

ويكيليكس

أمريكا

بريطانيا

تسريبات

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