النيابة ترسل ملف قضية "حادث محطة مصر" للنائب العام عقب انتهاء التحقيقات

كتب عبد الله محمود

أرسلت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت اشراف حاتم فاضل المحامي العام، ملف التحقيقات في حادث قطار محطة مصر للنائب العام، عقب الانتهاء من التحقيق مع الـ 11 متهم في القضية وتسلم التقارير النهائية في القضية .

وكشفت التحقيقات انه بنشوب مشاجرة بين سائق الجرار المتسبب فى الواقعة " علاء.ف" وبين زميل له عقب احتكاك قطارة بالجرار وبمعاتبته فوجيء بتحرك الجرار بسرعة شديدة، ولم يستطع احد السيطرة عليه، أن الجرار سبب الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى محطة مصر، لصيانة القطار وإعادته إلى وحدته.

وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين والذي نسبب في وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.