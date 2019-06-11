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المعمل الجنائى يفحص فرد خرطوش استخدمه المتهمان بالشروع فى قتل سائق بالهرم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 ص
المعمل الجنائى يفحص فرد خرطوش استخدمه المتهمان بالشروع فى قتل سائق بالهرم توك توك،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على السلاح النارى (فرد خرطوش)، المضبوط بحوزة سائق وعامل واستخدماه فى الشروع فى قتل وسرقة سائق "توك توك" بالهرم، وأمرت بإرساله للمعمل الجنائى، لفحصه وكتابة تقرير واف عنه.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل، أفاد فيه، بتورط شخصين فى استدراج ابنه، البالغ من العمر 22 عاما، أثناء قيادته توك توك، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا التوك توك بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى تورط سائق وعامل فى ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


توك توك

سرقة

الهرم

خرطوش

الجيزة

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