المعمل الجنائى يفحص فرد خرطوش استخدمه المتهمان بالشروع فى قتل سائق بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على السلاح النارى (فرد خرطوش)، المضبوط بحوزة سائق وعامل واستخدماه فى الشروع فى قتل وسرقة سائق "توك توك" بالهرم، وأمرت بإرساله للمعمل الجنائى، لفحصه وكتابة تقرير واف عنه.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل، أفاد فيه، بتورط شخصين فى استدراج ابنه، البالغ من العمر 22 عاما، أثناء قيادته توك توك، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا التوك توك بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى تورط سائق وعامل فى ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.