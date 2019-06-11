المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم رامى.س 28 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه فى منطقة الجيزة، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع المنطقة خالى من الماره، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته " مطواة ”، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.