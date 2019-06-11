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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات محور جوزيف تيتو لمنع الزحام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات محور جوزيف تيتو لمنع الزحام مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، أثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، تستغرق شهرا كاملا، مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق.

وأجريت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، ويتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

كما أغلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين اتجاه الدائرى لمسافة 250 مترا، وبالنسبة للاتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق خلال شهر واحد لغلق الطريق أمام المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو، والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى، وتجرى الشركة المنفذة الأعمال ليلا ونهارا.


مرور القاهرة يغلق جوزيف تيتو

انشاء كوبرى بمحور جوزيف تيتو

تحويلات مرورية بجوزيف تيتو

نشر خدمات مرورية

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