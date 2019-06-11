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المتهمون بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام يمثلون الجريمة أمام النيابة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:29 م
المتهمون بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام يمثلون الجريمة أمام النيابة جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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اصطحبت نيابة السلام، المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، بالأسلحة البيضاء، لموقع الحادث لتمثيل الجريمة.
 
كانت  قوات الأمن تمكنت، من القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام.
 
وكانت أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.  
 
وكشف مصدر أمنى بأن المجني عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم علي المجني عليه في بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.
 
 ترجع  الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب عشريني، حتي لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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