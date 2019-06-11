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المبعوث الإثيوبى للسودان: المجلس العسكرى وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:46 م
المبعوث الإثيوبى للسودان: المجلس العسكرى وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين السودان
أ ش أ

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أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير المستشار السياسي لرئيس وزراء إثيوبيا، أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

 

وأكد المبعوث الإثيوبي إلى السودان - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المجلس من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة أخرى، بأنه لا رجعة عما تم الاتفاق عليه مسبقًا بين الطرفين، منوهًا بأنه تم الاتفاق كذلك على عدم التصعيد الإعلامي وعلى بناء الثقة بين الجانبين، مؤكدًا أن عودة التفاوض بين الطرفين ستكون قريبًا.

 


السودان

اثيوبيا

المجلس العسكرى السودانى

سجناء

الحرية والتغيير

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