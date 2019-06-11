الكرملين: فكرة عقد اجتماع بين ترامب وبوتين خلال قمة العشرين فى مهب الريح

(رويترز)

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن فكرة عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الشهر فى اليابان أصبحت فى مهب الريح، مضيفا أنه لا توجد مناقشات للتفاصيل حتى الآن.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وقال الكرملين إن بوتين منفتح على الفمرة، لكن يوري أوشاكوف، وهو أحد مساعدي الكرملين، قال للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل مثل هذا اللقاء ولا حتى مناقشتها.