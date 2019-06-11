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القوات الأفغانية تقتحم سجنين لحركة طالبان وتحرر 47 سجينا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:29 ص
القوات الأفغانية تقتحم سجنين لحركة طالبان وتحرر 47 سجينا القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلنت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها اقتحمت سجنين تابعين لحركة طالبان فى منطقة آكتاش بإقليم قندوز، وفى إقليم بغلان الواقع شمالى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن الفرقة قولها - فى بيان اليوم - أن القوات نجحت فى تحرير 13 سجينا خلال العملية بمنطقة آكتاش، كما نجحت فى تحرير17 مدنيا و7 جنود و7 من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى 3 من الاستخبارات من السجن بإقليم بغلان.


ويأتى ذلك فى الوقت الذى أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة فى مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان.


ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هاتين العمليتين.

 


افغانستان

حركه طالبان

القوات الافغانيه

الشرطه الافغانيه

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