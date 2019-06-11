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بعد زيادة حالات الغرق..

القناطر الخيرية تنظم حملة تحذيرية من مخاطر السباحة فى نهر النيل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:04 م
القناطر الخيرية تنظم حملة تحذيرية من مخاطر السباحة فى نهر النيل لافتات تحذر من خطر السباحة بنهر النيل
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مجلس مدينة ومركز القناطر بمحافظة القليوبية، برئاسة رحاب المزين، حملة تحذيرية من مخاطر السباحة في نهر النيل بعد تزايد ظاهرة غرق الأطفال والشباب في مياه النهر بدائرة المركز، حيث تم نشر اللافتات التحذيرية على ضفاف نهر النيل وكورنيش المدينة وبعض المناطق المعروفة بإقبال الشباب عليها للاستحمام.

وفي هذا السياق قالت رحاب المزين رئيس مدينة ومركز القناطر، إن الحملة تأتي في إطار جهود مجلس المدينة بالتنسيق مع أجهزة الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لمحاصرة ظاهرة غرق عددا من الضحايا في مياه النيل أثناء الاستحمام والاستجمام.

أضافت "المزين" أن الحملة هدفها وقف نزيف الغرقي، الذين معظمهم من الشباب والأطفال حيث حملت اللافتات رسالة واحدة "يحذر مجلس مركز ومدينة القناطر الخيريه بالاستحمام بمياه النيل واتخاذ الحذر للحفاظ على الأرواح ".

وأكدت المزين، أنها ستقوم بزيارات ميدانية لتجمعات الشباب وتجمعات الأهالي على النيل للتوعية بضرورة الحفاظ على الأرواح بعدم الاستحمام بمياه النيل، مطالبة الجميع بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمركز من أجل أن تؤتي الحملة بثمارها.

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حملة تحذيرية من السباحة فى النيل

 

 

 

 


القناطر الخيريه

نهر النيل

غرق

القليوبية

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