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القضاء الروسى يحاكم مواطن بتهمة دعم تنظيم "القاعدة"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:33 ص
القضاء الروسى يحاكم مواطن بتهمة دعم تنظيم "القاعدة" عناصر الشرطة الروسية
(أ ش أ)

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تنظر المحكمة العسكرية لدائرة الفولجا، وسط روسيا فى القضية الجنائية بحق أحد سكان جمهورية تتارستان، متهم بتقديم دعم مالى لجماعتين إرهابيتين منها تنظيم القاعدة

وذكر المكتب الصحفى للمديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية فى بيان له ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المدعو أندريه فيريزومسكي، يواجه تهمة تقديم المساعدة المالية، لمنظمة "إمارة القوقاز" ولتنظيم "القاعدة" الإرهابيين.


ويحاكم فيريزومسكي، البالغ من العمر 47 عاما، وفقا للقسم 1 من المادة 205.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي( تقديم المساعدة للنشاطات الإرهابية).


ووفقا للتحقيق فقد حاول المتهم مع شريك له، تجنيد السكان فى قرية "يوتازا"( فى تتارستان) فى صفوف منظمة "إمارة القوقاز"، وحرضهم على تنفيذ عمليات إرهابية فى شمال القوقاز ، وفى عام 2012، حول المتهم أموالا، بلغت قيمتها الإجمالية، 27.4 ألف دولار إلى باكستان لتمويل مسلحى تنظيم "القاعدة" الإرهابي.


روسيا

القاعدة

القضاء الروسى

إرهاب

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