القضاء الأمريكى يرفض دعوى ملحد طالب بحذف شعار In God We Trust من الدولار

كتب محمد جمال

رفضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة دعوى رفعها أحد الملحدين أمس الإثنين لحذف شعار In God We Trust من جميع العملات الورقية والنقدية الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكر موقع "فوكس نيوز" الأمريكى أن المحامى الملحد مايكل نيودو خسر القضية جملة وتفصيلا دون تقديم أى تبرير ،ويزعم المحامى الذى حظى بتأييد الملحدين، أن "الحكومة الأمريكية تنتهك معتقدهم الديني، الذى لا يؤمن بوجود إله".



الدولار

وظهر هذا الشعار للمرة الأولى على العملة الأمريكية عام 1864، قبل أن يتم تعميمه على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية الأمريكية سنة 1955.

وهذا ليست المرة الأولى التى يتقدم بها نيودو بهذا النوع من القضايا، فقد أقام قبل أعوام دعوى مشابهة، طالب فيها بإزالة عبارة "نثق فى الإله" من قسم الولاء الأمريكي، كما حاول منع "الشارات الدينية" فى حفلى تنصيب الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، لكن دون جدوى.