سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الأمريكى يرفض دعوى ملحد طالب بحذف شعار In God We Trust من الدولار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:30 ص
القضاء الأمريكى يرفض دعوى ملحد طالب بحذف شعار In God We Trust من الدولار الدولار الأمريكى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة دعوى رفعها أحد الملحدين أمس الإثنين لحذف شعار In God We Trust من جميع العملات الورقية والنقدية الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وذكر موقع "فوكس نيوز" الأمريكى أن المحامى الملحد مايكل نيودو خسر القضية جملة وتفصيلا دون تقديم أى تبرير ،ويزعم المحامى الذى حظى بتأييد الملحدين، أن "الحكومة الأمريكية تنتهك معتقدهم الديني، الذى لا يؤمن بوجود إله".

الدولار
الدولار

 

وظهر هذا الشعار للمرة الأولى على العملة الأمريكية عام 1864، قبل أن يتم تعميمه على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية الأمريكية سنة 1955.

 

وهذا ليست المرة الأولى التى يتقدم بها نيودو بهذا النوع من القضايا، فقد أقام قبل أعوام دعوى مشابهة، طالب فيها بإزالة عبارة "نثق فى الإله" من قسم الولاء الأمريكي، كما حاول منع "الشارات الدينية" فى حفلى تنصيب الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، لكن دون جدوى.


شعار In God We Trust

الدولار

أمريكا

العملة الأمريكية

القضاء الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مولدوفا: زعيم الحزب الديمقراطى وحاشيته يعرضون مليون دولار مقابل اغتيالى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:23 ص

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 ص

الإماراتيون الأعلى إنفاقا على السياحة بالشرق الأوسط بـ18 مليار دولار فى 2018

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 ص

يمنى يحصل على 4 ملايين دولار تعويضا بسبب بن لادن.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:30 ص

بلومبرج: الجنيه ثانى أفضل أداء بالعالم مقابل الدولار خلال 2019

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:16 م

"مكافحة الفساد": أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب الأموال غير المشروعة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة