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القصة الكاملة لمصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة.. صور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:24 م
القصة الكاملة لمصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة.. صور جانب من الحادث
البحيرة - ناصر جودة

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لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وسيارة ميكروباص بمركز حوش عيسى أمام كوبرى أبو خشيم على طريق الحاجر بالبحيرة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام.

 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث
 

وينشر "اليوم السابع" القصة الكاملة للحادث، حيث أسفر عن وفاة كل من "فرحة.م.ش"، و"نورهان.إ.ن"، و"يسرية.ع "، و"إيمان.ع"، و"رحمة.ر"، و"رحمة.م"، و"نورا.ع.ى" وارتفع العدد إلى 8 بعد وفاة إحدى المصابات بجروحها، وجميعهن من العمالة الزراعية.

 

كما تسبب الحادث فى إصابة كل من: "نادية مدحت رياض" 17 سنة، و"حسام محمود شحاته" 26 سنة، و"ياسمين خميس عبد الرحمن" 18 سنة، و "مايسة محمد عبد الونيس" 14 سنة، و "منه ربيع عبد المنعم" 14 سنة، و "نيفين شعبان ابوزيد" 14 سنة، و "فاطمة سعد محمود" 22 سنة، و "شريهان عبد القوى غالى" 15 سنة، و "نرمين مصطفى عبد الوكيل" 13 سنة، و "مارلين مصطفى عبد الوكيل" 13 سنة و "أميرة محمد عبد الوكيل" 14 سنة، و "أسماء نجاح عبد الصمد القمحاوى" 15 سنة، و "شيماء ربيع عبد المنعم"، و "كريمه الشافعى بساط" 25 سنة.

 

المصابون فى الحادث (3)
المصابون فى الحادث
 

وأكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، لمصابى حادث التصادم المروع، الذى وقع صباح اليوم بمركز حوش عيسى.

وأضاف وكيل الصحة، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للمصابين، مع رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفى حوش عيسى تحسبا لأى أحداث طارئة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى داخل مستشفى حوش عيسى المركزى، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج مصابى الحادث المروع، الذى وقع صباح اليوم على طريق الحاجر بحوش عيسى، بسبب إصطدام سيارة نصف نقل مع سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إنقلاب السيارة الميكروباص بإحدى الترع، ومصرع 8 فتيات من العمالة الزراعية، وإصابة 15 آخرين.

كما وجه محافظ البحيرة، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد للمحافظة، و الدكتور محمد يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، والعميد محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ومدير مديرية الأوقاف، بالتوجه فوراً لمستشفى حوش عيسى المركزى، لتفقد مصابى الحادث، والإطمئنان على إستقرار حالة المصابين، وكذلك بسرعة صرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وميكروباص على طريق الحاجر بمركز حوش عيسى.

 

المصابون فى الحادث (1)
المصابون فى الحادث 

 

المصابون فى الحادث (2)
المصابون فى الحادث

 

 
المصابون فى الحادث (4)
المصابون فى الحادث 

 

المصابون فى الحادث (5)
المصابون فى الحادث 

 

المصابون فى الحادث (6)
المصابون فى الحادث
 
جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث 

 

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث 

 

محافظ البحيرة يزور المصابين (1)
محافظ البحيرة يزور المصابين 

 

محافظ البحيرة يزور المصابين (3)
محافظ البحيرة يزور المصابين (3)

 

محافظ البحيرة يزور المصابين (4)
محافظ البحيرة يزور المصابين 

 

محافظ البحيرة يزور المصابين (5)
محافظ البحيرة يزور المصابين 

 

محافظ البحيرة يزور المصابين (6)
محافظ البحيرة يزور المصابين

حادث تصادم

مصرع 8 بالبحيره

تصادم سيارتين

حادث البحيره

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