القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.م.ع"33 عام عاطل مقيم عرايشية مصر بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "اسلام.م.ع"29 عام عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ع.أ"34 عام عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.م.أ"17 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ا.م"31 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "رائد.م.ح"30 عام عاطل مقيم ابوعطوة .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.