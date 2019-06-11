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القبض على 27 عاطلا لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بالقليوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:25 م
القبض على 27 عاطلا لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بالقليوبية حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 27عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 27 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وقليوب وبنها وقليوب والخصوص، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن كيلو و690 جراما من الحشيش المخدر، و450 جراما من مخدر الهيروين و146 قرصا مخدرا ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


اخبار القليوبيه

حملة امنيه بالقليوبيه

مديرية امن القليوبيه

الاتجار بالمخدرات

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