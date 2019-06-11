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القبض على 22 مسجل خطر فى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:47 ص
القبض على 22 مسجل خطر فى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية حملة أمنية- صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، أسفرت عن ضبط 22 مسجل خطر، وتنفيذ 119 حكما قضائيا.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 أسلحة بيضاء، وقضية مخدرات، وإزالة 91 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالمحلات التجارية، والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط للشارع مرة أخرى. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتعيين خدمات أمنية لمتابعة الحالة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

حملة أمنية

شارع مستشفى الصدر

العمرانية

أمن الجيزة

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