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القبض على مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى الخليفة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:14 ص
القبض على مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى الخليفة مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض مسجل خطر وبحوزته 210 جرامات من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وسلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
ونجحت مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط عاطل  29 سنة مقيم بدائرة القسم ، سبق اتهامه فى 9 قضايا أخرهم قضية "مخدرات" ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات"، اثناء تواجده بشارع الخيالة بدائرة القسم، وبحوزته (210 جرامات من الهيروين المخدر- فرد خرطوش عيار 16 مم - طلقتين من ذات العيار -  ميزان حساس -  مبلغ مالى).
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة المخدرات

امن القاهرة

مباحث الخليفة

نشاط اجرامى

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