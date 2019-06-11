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القبض على حائزى مخدرات وهاربين من أحكام فى وسائل المواصلات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:21 ص
القبض على حائزى مخدرات وهاربين من أحكام فى وسائل المواصلات مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية، باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، ومواقف النقل الجماعى من خلال فحص المترددين على مرافق النقل والمواصلات.
 
ونجحت أجهزة الأمن في  ضبط نجار أثناء تواجده بموقف محرم بك بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته قطعة من مادة داكنة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (250 جرام) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "سرقة وسائل مواصلات"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد" لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بداخل أحد القطارات، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مخدرات

هاربون من احكام

وسائل المواصلات

جهود النقل والمواصلات

حشيش

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