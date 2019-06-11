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الغرف التجارية: 4.5 مليون تاجر سيستفيدون من تطوير الخدمات الرقمية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:19 م
الغرف التجارية: 4.5 مليون تاجر سيستفيدون من تطوير الخدمات الرقمية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتبت هبة السيد

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أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الخدمات الرقمية هامة لأنها ستفيد أكثر من 4.5 مليون تاجر على مستوى الجمهورية بهدف دعم وتطوير الاقتصاد المصري لتصبح بحلول عام 2030 من أفضل10 اقتصاديات على مستوى العالم .
 
وأضاف الوكيل في كلمته بمؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي، أننا نقوم بتحديث قواعد البيانات التجارية من خلال ربط الغرف التجارية بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية سواء وزارة المالية أو مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإصدار الشهادات المؤمنة بشكل إلكتروني بما يساعد في نشر منظومة الشمول المالي والاقتصاد اللانقدي وبدأنا في تنفيذ أكثر من 18 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.
 
وتابع الوكيل قائلا إن السوق الأفريقية يعد سوقا واعدا للشركات المصرية لتقديم الخدمات التكنولوجبة والتجاربة.
 
 

الغرف التجارية

شعبة الاقتصاد الرقمي

احمد الوكيل

أخبار الاقتصاد

الاقتصاد

الأقتصاد

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