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الغرفة التجارية بالوادى الجديد تعلن عقد انتخابات مجلس الإدارة السبت المقبل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:49 م
الغرفة التجارية بالوادى الجديد تعلن عقد انتخابات مجلس الإدارة السبت المقبل انتخابات الغرفة التجارية - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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استعد التجار المقيدون بكشوف عضوية الغرفة التجارية بالوادى الجديد لإجراء انتخابات المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية يوم السبت المقبل 15 يونيو الجارى، حيث تضم المحافظة 3075 تاجرا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزى الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، إنه تقدم لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية 14 مرشحا ً وانسحب من بينهم تاجر واحد ليصبح العدد النهائى 13 مرشحا ًللمنافسة على 5 مقاعد عضوية بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد، وهم أحمد دياب إبراهيم، أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابى عبدالله، عربى كامل يمانى، عزت انور الشاذلى، عيد محمد حمود، محمد رفاعى بيومى، محمد عبدالله وهبة، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوى

وأضاف السيد أن الانتخابات ستجرى يوم السبت المقبل 15 يونيو الجارى، فى لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخب، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخب، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة، وستبدأ الانتخابات من الثامنة صباحا ً حتى الخامسة مساء ً لمدة يوم واحد بعدها تغلق اللجان ويتم إجراء الفرز وإعلان النتائج.

وأوضح السيد أنه سيتم اختيار 5 أعضاء من بين 13 مرشحًا بعدها سيتم تعيين 5 أعضاء بمجلس الإدارة من جانب الوزير المختص بشرط أن يكونوا تجار مقيدين بالكشوف ولهم حق التصويت بعدها ينعقد مجلس إدارة الغرفة ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة وتشكيل هيئة مكتب.


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انتخابات الغرفة التجارية

التجار المقيدين بالغرفة التجارية

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