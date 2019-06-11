سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تؤكد دعمها تسوية قضية كوسوفو عبر الحوار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:28 ص
الصين تؤكد دعمها تسوية قضية كوسوفو عبر الحوار الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو تأييد بلاده لتسوية قضية كوسوفو من خلال الحوار بين الأطراف المعنية.

وقال تاو - فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء "إن قرار مجلس الأمن رقم 1244 يضع أساسا قانونيا مهما لتسوية قضية كوسوفو، مشيرا إلى أن موقف الصين من قضية كوسوفو ثابت وواضح".


وأعرب عن اعتقاده فى أن توصل الأطراف المعنية إلى حل مقبول للطرفين من خلال الحوار في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو أفضل طريق لحل القضية، مشددا على أن بلاده تحترم سيادة صربيا وسلامة أراضيها، وتتفهم شواغلها المشروعة فيما يتعلق بقضية كوسوفو، وتثني على جهودها لإيجاد حل سياسى.


كما شدد على أن تحقيق التسامح والمصالحة والتعايش المتناغم بين جميع الأعراق في كوسوفو يخدم المصالح الأساسية للشعوب من جميع الخلفيات العرقية ويتماشى مع حاجاتهم الإنمائية، معربا عن أمل بلاده في أن تضع جميع الأطراف المعنية رفاهية شعوبها في المقام الأول، وأن تمتنع عن أي خطاب أو عمل من شأنه تعقيد الأوضاع أو تصعيدها، وأن تهييء الظروف لإيجاد حل مناسب من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية بشكل مشترك في البلقان.
ودعا المبعوث الصيني مجلس الأمن إلى مواصلة دعم قضية كوسوفو، وأن يدفع الطرفين نحو حوار حقيقي بهدف إلى التوصل إلى حل مناسب.

 


الصين

كوسوفو

قضيه كوسوفو

مجلس الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دبلوماسى روسى: تصرفات سلطات كوسوفو قد تدفع بالمنطقة نحو إراقة الدماء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:42 ص

مندوب أممى: تصرفات كوسوفو ضد موظفى بعثة الأمم المتحدة حملت طابعًا استفزازيًا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 ص

مسئول أمريكى يطالب كوسوفو بإلغاء الضرائب المفروضة على صربيا لاستئناف الحوار

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:43 م

روسيا تنتقد قرار كوسوفو اعتبار أحد دبلوماسييها شخصا غير مرغوب فيه

الجمعة، 31 مايو 2019 11:07 م

كوسوفو تعتبر موظفا دوليا فى بعثة الأمم المتحدة شخصًا غير مرغوب فيه

الجمعة، 31 مايو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة