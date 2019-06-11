الصين تؤكد دعمها تسوية قضية كوسوفو عبر الحوار

بكين(أ ش أ)

أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو تأييد بلاده لتسوية قضية كوسوفو من خلال الحوار بين الأطراف المعنية.

وقال تاو - فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء "إن قرار مجلس الأمن رقم 1244 يضع أساسا قانونيا مهما لتسوية قضية كوسوفو، مشيرا إلى أن موقف الصين من قضية كوسوفو ثابت وواضح".



وأعرب عن اعتقاده فى أن توصل الأطراف المعنية إلى حل مقبول للطرفين من خلال الحوار في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو أفضل طريق لحل القضية، مشددا على أن بلاده تحترم سيادة صربيا وسلامة أراضيها، وتتفهم شواغلها المشروعة فيما يتعلق بقضية كوسوفو، وتثني على جهودها لإيجاد حل سياسى.



كما شدد على أن تحقيق التسامح والمصالحة والتعايش المتناغم بين جميع الأعراق في كوسوفو يخدم المصالح الأساسية للشعوب من جميع الخلفيات العرقية ويتماشى مع حاجاتهم الإنمائية، معربا عن أمل بلاده في أن تضع جميع الأطراف المعنية رفاهية شعوبها في المقام الأول، وأن تمتنع عن أي خطاب أو عمل من شأنه تعقيد الأوضاع أو تصعيدها، وأن تهييء الظروف لإيجاد حل مناسب من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية بشكل مشترك في البلقان.

ودعا المبعوث الصيني مجلس الأمن إلى مواصلة دعم قضية كوسوفو، وأن يدفع الطرفين نحو حوار حقيقي بهدف إلى التوصل إلى حل مناسب.