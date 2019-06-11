الصحة النفسية تنظم ورشة عمل حول آليات مقابلة المريض النفسى بالوحدات الصحية

يحاضر فى ورشة العمل الخبير الدولى الدكتور عبد الله الخثعمى خبيرنائب رئيس الرابطة الدولية لأطباء الأسرة عن الصحة النفسية.

ووفقا لنظام قانون التأمين الصحي الشامل سوف يتم دمج خدمات الصحة النفسية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية التى تستقبل جميع المرضى النفسيين كأولى خطوات العلاج ومن ثم تحويل الحالات التى تستدعى إلى مستشفيات الصحة النفسية فيما يتم متابعة المرضى وصرف العلاج لهم داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية وحاليا يجري تدريب أخصائيين نفسيين وفريق العمل بها داخل تلك الوحدات لاستقبال المرضى.