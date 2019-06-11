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السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:40 م
السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن السيد الرئيس يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكرى القائم بين البلدين، والذى يعد جوهريًا لمواجهة التحديات الراهنة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

 

من جانبه، أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها، ومثمنًا فى هذا الخصوص الجهود التى تبذلها مصر فى مكافحة الإرهاب باعتباره تحديًا مشتركًا يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحورى فى المنطقة وجهودها فى صون السلم والأمن الإقليميين.


السيسي

العلاقات المصرية الأمريكية

قائد القيادة المركزية الأمريكية

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