السفير الألمانى على رأس الحضور فى الجمعية العمومية للغرفة

كتب عبد الحليم سالم

تعقد الجمعية العمومية للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة يوم 19 يونيو المقبل.

وقالت الغرفة الألمانية، إنه حرصاً من الغرفة الألمانية على تحقيق التواصل الدائم بينها وبين عملائها وسعياً منها إلى مناقشة كافة القضايا الهامة على الساحة الاقتصادية، سيتم عقد الاجتماع السنوى للجمعية العمومية، إضافة إلى عشاء عمل وذلك يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 ، بحضور السفير يوليوس جورج لويي سفير ألمانيا فى القاهرة وعماد غالي - رئيس للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، ويان نوتر - المدير التنفيذي للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، ولفيف من الشخصيات البارزة.

وبحسب الغرفة سيتم خلال اللقاء فتح نقاش حول العلاقات بين مصر وألمانيا، وذلك في إطار العمل الدؤوب والدور التفاعلي الذي تقوم به الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وصناع القرار في الدولة ولتعزيز الروابط بين أعضائها.