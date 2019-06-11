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السجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة سرقة تاجر فى السلام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:18 م
السجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة سرقة تاجر فى السلام محكمة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة  شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بسرقة "دراجة بخارية" فى السلام. 
 
وأسندت النيابة للمتهم على.أ 25 عاطل، وياسر.م 40 عامل، تهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة للمجنى عليه  "هانى.ي " كما سرق مبلغ 5000 جنيهً" بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، بعد أن أوقفاه أثناء عودته من عمله إلى منزله، وتعدى عليه بسلاح أبيض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات ، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض، يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .
 
البداية كانت بتلقى  قسم شرطة السلام، بلاغا من هانى.ي 37 سنه تاجر، يفيد فيه بسرقته، وأدلي بأوصاف المتهمين، وبعمل التحريات والبحث تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم واعترف المتهمين  بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتمت احالتهما النيابة العامة، التى إحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات. 
 
 
 

السجن المشدد

سرقة بالاكراه

سرقة تاجر

قسم السلام

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