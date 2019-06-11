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السبت.. المحكمة الإدارية العليا تفصل فى طعن حل حزب البناء والتنمية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 ص
السبت.. المحكمة الإدارية العليا تفصل فى طعن حل حزب البناء والتنمية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تفصل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله بجلسة 15 يونيو المقبل.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.


مجلس الدولة

الحوادث

الاحزاب السياسية

الادارية العليا

حل حزب البناء والتنمية

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