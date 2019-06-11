"الساعة السكانية ": عدد سكان مصر يقترب من 99 مليون نسمة بالداخل

كتبت- هبة حسام

أعلنت الساعة السكانية، اقتراب عدد سكان مصر بالداخل إلى 99 مليون نسمة، حيث يبلغ العدد حالياً 98 مليون و 786 ألف نسمة ، وعلى مستوى التوزيع الجغرافى للسكان، سجلت محافظة القاهرة، أعلى المحافظات عددا، حيث يقترب عدد السكان بها من 10 ملايين نسمة، تلاها محافظة الجيزة ، بعدد سكان بلغ 8.972 مليون نسمة، وفى المركز الثالث من حيث ارتفاع عدد السكان، جاءت محافظة الشرقية بـ 7.466 مليون نسمة.

وفى المقابل، سجلت محافظة جنوب سيناء، أقل المحافظات عددا للسكان، حيث بلغ عدد سكانها 106.866 ألف نسمة، لتزيد عنها محافظة شمال سيناء،والتى بلغ عدد سكانها 450.528 ألف نسمة، فى حين يبلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر الآن، 376.760 ألف نسمة.

وكان جهاز الإحصاء، أعلن فى دراسة له مؤخراً توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم فى عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052 ، و بالرغم تراجع معدل المواليد فى العامين الأخيرين، حيث سجل 24.5 فى الألف خلال 2018 بعد 26.5 فى الألف عام 2017، إلا أن معدل الزيادة السكانية سنوياً لا يزال مرتفعا.

كما تجدر الإشارة إلى أن، معدل النمو السكانى كان قد بلغ 2.65% خلال عام 2017، منخفضاً إلى 2.5% فى عام 2018، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 2.1% بنهاية عام 2022.

يذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظياً بحسب أعداد المواليد والوفيات ، التى تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية فى عام 2017.