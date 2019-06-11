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الرقابة الصحية تعلن تسجيل أول منشأة طبية لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:17 م
الرقابة الصحية تعلن تسجيل أول منشأة طبية لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل أنه تم تسجيل أول منشأة طبية خاصة لتصبح معدة للاعتماد لتتمكن من أداء خدمات التأمين الصحى الشامل للجمهور .

وقال الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لــ "اليوم السابع" إن المنشأة الطبية لكى تتمكن من أداء الخدمات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل يجب أن يتم تسجيلها أولا بالهيئة والتسجيل يتضمن سلسلة من الشروط والضوابط التى تخضع لها المنشأة ثم بعد اجتيازها لذلك يتم اخضاعها لمنظومة ضوابط أخرى بموجب اجتيازها يتم اعتمادها وتصبح مؤهلة لأداء الخدمات.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحة إن الاعتماد ليس فية مستويات وانما يتضمن ضوابط محدده إذا اجتازتها المنشأة يتم اعتمادها فورا وتصبح مؤهلة لأداء الخدمات للمنتفعين وتابع: "القانون الجديد ينهى معاناة غير القادرين فى العلاج".


الرقابة الصحية

المستشفيات

المنشأت الطبية

التأمين الصحى

التامين الصحى الجديد

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