سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

من أول يوليو..

الرعاية الصحية: ملزمون بعلاج المواطن البورسعيدى بضوابط التأمين الصحى الجديد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 ص
الرعاية الصحية: ملزمون بعلاج المواطن البورسعيدى بضوابط التأمين الصحى الجديد الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد نورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، أن أى مواطن فى بورسعيد ملزمين بعلاجه من أول يوليو المقبل وفق معايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية إن أى مواطن بوسعيدى فى حاجة لخدمة طبية سيحصل عليها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وبشكل عادل ولا تفرقة بين غفير أو مسئول فى العلاج.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المستشفيات يتم تجهيزها حالياً بأعلى تقنيات، وجار توفير القوى البشرية اللازمة لإدارة النظام.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 11 مستشفى حكومى و35 وحدة رعاية أساسية ستؤدى الخدمات أيضا للمنتفعين وبأعلى درجات الجودة.


الرعاية الصحية

التأمين الصحى

المستشفيات

القوى البشرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يُتابع خطوات تنفيذ خطة تطوير منظومة" الرعاية الصحية "

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:36 م

الرعاية الصحية: المستشفيات الخاصة مستفيدة من التأمين.. واللى مش هيشتغل هيقفل

الأحد، 09 يونيو 2019 12:49 م

6 أهداف للحكومة فى خطتها للرعاية الصحية لعام 2019/2020

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:31 ص

رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ"اليوم السابع": كل المواطنين سيحصلون على نفس المستوى من الرعاية.. خالد نورى: المريض يسدد 5 جنيهات فقط على الكشف.. ورواتب الأطباء من 10 إلى 25 ألف جنيه والحضور 42 ساعة أسبوعيًا

الأحد، 05 مايو 2019 11:00 ص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 12 مركزا تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة