الرعاية الصحية: ملزمون بعلاج المواطن البورسعيدى بضوابط التأمين الصحى الجديد

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد نورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، أن أى مواطن فى بورسعيد ملزمين بعلاجه من أول يوليو المقبل وفق معايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية إن أى مواطن بوسعيدى فى حاجة لخدمة طبية سيحصل عليها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وبشكل عادل ولا تفرقة بين غفير أو مسئول فى العلاج.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المستشفيات يتم تجهيزها حالياً بأعلى تقنيات، وجار توفير القوى البشرية اللازمة لإدارة النظام.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 11 مستشفى حكومى و35 وحدة رعاية أساسية ستؤدى الخدمات أيضا للمنتفعين وبأعلى درجات الجودة.