الرئيس التونسى يشارك فى فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولى للصحفيين

كتب محمد السيد

شارك الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، مساء اليوم الثلاثاء ، فى فعاليات المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولى للصحفيين والذى يعقد بتونس بمشاركة أكثر من 300 صحفى ونقابى من مختلف بلدان العالم.

تضمنت فعاليات اليوم الافتتاحى لمؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين، جلسة حوارية حول "مستقبل الصحافة فى الزمن الرقمى " يديرها أنطونى بلانجى الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين وجلسة حوارية حول "الممارسات النقابية الجيدة فى جميع أنحاء العالم " يديرها جريمى دير نائب الامين العام للاتحاد الدولى للصحفيين.

كما تم تنظيم جلسة حوارية حول" الصحافة بعد الثورات العربية " يديرها يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين والافتتاح الرسمي للمؤتمر بكلمات كلا من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس الاتحاد الأفريقي للصحفيين ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس الجمهورية التونسية.

كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت من قبل أنه سيتم تنظيم مسيرة تنطلق من أحد فنادق تونس فى اتجاه مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تضامنا مع الصحفيين الذين يقتلون فى كل البلدان العالم من أجل مهنتهم.