سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يشارك فى فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولى للصحفيين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:59 م
الرئيس التونسى يشارك فى فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولى للصحفيين جانب من فاعليات المؤتمر الدولى للصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، مساء اليوم الثلاثاء ، فى فعاليات المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولى للصحفيين والذى يعقد بتونس بمشاركة أكثر من 300 صحفى ونقابى من مختلف بلدان العالم.

تضمنت  فعاليات اليوم الافتتاحى لمؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين، جلسة حوارية حول "مستقبل الصحافة فى الزمن الرقمى " يديرها أنطونى بلانجى الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين وجلسة حوارية حول "الممارسات النقابية الجيدة فى جميع أنحاء العالم " يديرها جريمى دير نائب الامين العام  للاتحاد الدولى للصحفيين.

كما تم تنظيم جلسة حوارية حول" الصحافة بعد الثورات العربية " يديرها يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين والافتتاح الرسمي للمؤتمر بكلمات كلا من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس الاتحاد الأفريقي للصحفيين ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس الجمهورية التونسية.

كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت من قبل أنه سيتم تنظيم مسيرة تنطلق من أحد فنادق تونس فى اتجاه مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تضامنا مع الصحفيين الذين يقتلون فى كل البلدان العالم من أجل مهنتهم.

 


نقابة الصحفيين التونسيين

الرئيس التونسى

اخبار مصر

الاتحاد الدولى للصحفيين

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة