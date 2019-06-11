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الدفاع الجوى السعودى يسقط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون جنوب المملكة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:42 ص
الدفاع الجوى السعودى يسقط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون جنوب المملكة تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى تمكنت  مساء الأحد من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية فى محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أى من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

 


الدفاع الجوى السعودى

السعودية

أخبار السعودية

طائرتين بدون طيار

الحوثيون

المملكة العربية السعودية

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