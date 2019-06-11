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"الخدمات البيطرية" تحدد 9 شروط للحصول على شهاد لتصدير الدواجن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 ص
"الخدمات البيطرية" تحدد 9 شروط للحصول على شهاد لتصدير الدواجن مزارع دواجن
كتب عز النوبى

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 ينشر "اليوم السابع "، عددا من الشروط والضوابط المتبعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول حصول واختيار شركات الدواجن على شهادة من "الهيئة" بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور.

-تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من أنفلونزا الطيور.

- الانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من المرض.

-منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوى كاملة.

-تطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة.

 تطبيق معايير الأمان الحيوى والبعد الوقائى المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى باريس.

-مدة البرنامج المتبع لمزارع الدواجن الخالية من المرض والتى يتم السماح لها بتصدير منتجاتها، هى عام كامل.

-أخذ عينات من المنشأة كل 21 يوما وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى، ومعهد بحوث صحة الحيوان.

-فى حالة سلبية العينات وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور فإن المنشأة ستحصل على الشهادة المعتمدة دوليا من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورا.

-المنشآت الداجنة المستوفاة جميع الشروط يتم إعلان مزارعها خالية من أنفلونزا الطيور، طبقا لبرنامج اعتماد المنشآت الخالية، المتوافق مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 


مزارع الدواجن

تصدير الدواجن

انفلونزا الطيور

شركات الدواجن

السماح بتصدير الدواجن

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