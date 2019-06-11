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الخارجية النمساوية: توسعة الاتحاد الأوروبى استثمار فى السلام والاستقرار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:17 م
الخارجية النمساوية: توسعة الاتحاد الأوروبى استثمار فى السلام والاستقرار الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن عملية توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول في غرب البلقان هي توجه إيجابي و استثمار في السلام والاستقرار في أوروبا.

 

وقال بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو الجاري - إن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عليها تحقيق تقدم مستمر في الإصلاح السياسي بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والمصالحة وعلاقات حسن الجوار والدعم الحاسم للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

 

وناشد البيان جميع أصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الزخم الإيجابي وتعزيزه من خلال فتح مفاوضات الانضمام خاصة مع جمهورية ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية حيث أن كلاهما مصممان على الوفاء بكافة الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي.

 

وطالب البيان من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد التعهد بتعزيز مصداقية الاتحاد الأوروبي في بعد دولي ومؤسسي وكذلك حماية نفوذ الاتحاد الأوروبي في العالم.

 


الاتحاد الاوروبى

النمسا

البانيا

مقدونيا

تنمية

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