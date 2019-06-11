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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق تخصصا جديدا فى علم البيانات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:05 م
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق تخصصا جديدا فى علم البيانات الجامعة الأمريكية
كتب وائل ربيعى

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تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصصا جديدا فى علم البيانات لطلاب الجامعة هذا الخريف، وهو الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، ويؤهل البرنامج الطلاب للحصول على بكالوريوس العلوم فى علوم البيانات.

وقال حسن الفوال، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة، إن هذا البرنامج الجديد لكلية العلوم والهندسة والجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل عام امتدادا جديدا لقرن قادم فى خدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجعل من المعلمين والباحثين والطلاب بالجامعة روادا فى تطوير المنطقة والعالم، يعد علم البيانات مجالا سريع النمو وذلك لتوفر بيانات ضخمة ومعقدة من العالم الحقيقى.

وأضاف على هادى، أستاذ متميز ورئيس قسم الرياضيات والعلوم الاكتوارية بالجامعة: "يُعرف علم البيانات أيضًا بعلم استخراج البيانات، فهو الرابط بين البيانات المتاحة وصناع القرار، كلما توفرت لدينا بيانات، فنحن بحاجة إلى علماء بيانات، مثلما تحتاج الشركات إلى محاسبين لإعداد إقراراتهم المالية لاستخراج البيانات وتحويلها إلى معلومات مفيدة فى أى مجال."

وتعد الأدوات المستخدمة لاستخراج المعلومات هى محور علم البيانات، إن علم البيانات مجالا جديدا متعدد ومتداخل التخصصات، لذلك لابد من توفر مجموعة متكاملة من المهارات لعالم البيانات تشمل الرياضيات، ونظريات الاحتمال، والإحصاء، والتعلم الآلى، وعلوم الحاسب الآلى، ولغات البرمجة بالإضافة إلى فهم جيد لصياغة بعض المشكلات الواقعية والحلول الفعالة.

يقول هادى، الذى أسس برنامج العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004: "علم البيانات هو علم استخراج المعرفة من البيانات بشكل عام، على سبيل المثال إن الرسالة التى تتلقاها على هاتفك كلما تصل إلى بلد معين هى نوع من البيانات التى يتم استخراجها من قبل عالم البيانات."

يعد عالم البيانات مهنيا قادرا على جمع وتحليل أنواع وأحجام مختلفة من البيانات تأتي بأعداد كبيرة، وذلك في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة للغاية أثناء تحليلها وحل المشكلات المرتبطة بها. ينطبق هذا على كل كيان تقريبا في مختلف المجالات، بما في ذلك شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوطنية والمتعددة الجنسيات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار.

 


الجامعة الامريكية

علم البيانات

تخصص دراسى جديد

AUC

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