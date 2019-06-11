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التعليم العالى تخطر الجامعات بشروط مسابقة أفضل جامعة فى النشاط الطلابى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:46 م
التعليم العالى تخطر الجامعات بشروط مسابقة أفضل جامعة فى النشاط الطلابى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

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خطابات رسمية وصلت رؤساء الجامعات من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية؛ للاستعداد لمسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة فى هذه المسابقة والتنافس بها.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الخطابات وصلت لرؤساء الجامعات بمعايير التسابق ولجنة التحكيم المشكلة بقرار وزارى تحت مسمى اللجنة العليا للأنشطة الطلابية على أن تستمر المسابقة حتى انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة متضمنة أنشطة الإجازة الصيفية ومهرجان استقبال الطلاب الجدد للعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .

 


 

 


خطابات رسمية

وزارة التعليم العالى

الانشطة الطلابية

مسابقة افضل جامعة

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