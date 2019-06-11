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"التعاون الخليجى" يبحث مع الصين وكازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:28 م
"التعاون الخليجى" يبحث مع الصين وكازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزيانى
أ ش أ

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم /الثلاثاء/ فى الرياض، مع السفير الصينى لدى السعودية تشن وى تشينج، علاقات التعاون المشترك بين المجلس والصين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزيانى استقبل أيضا سفير كازاخستان لدى السعودية بيريك آرين، حيث استعرضا علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكازاخستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وهنأ الدكتور الزياني السفير آرين على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت في كازاخستان.


مجلس التعاون الخليجى

عبد اللطيف الزيانى

الصين

كازاخستان

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