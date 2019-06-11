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التشيك تحث الاتحاد الأوروبى على بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للتكتل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:00 م
التشيك تحث الاتحاد الأوروبى على بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للتكتل الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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حث رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للتكتل، قائلا إن الفشل في ذلك سيبعث رسالة خاطئة للأعضاء المستقبليين بالاتحاد.

 

وأضاف بابيش -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- أنه ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي الالتزام بوعدهم فيما يخص بدء المفاوضات مع مقدونيا الشمالية.

تأتي تصريحات بابيش عقب محادثات في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية مع نظيره زوران زاييف.

 

وكانت مقدونيا الشمالية قد غيّرت اسمها من "مقدونيا" بناء على اتفاق مع اليونان لإنهاء النزاع الذي استمر عقودا بين البلدين، إذ كانت ترى اليونان أن اسم مقدونيا ينطوي على مطامع إقليمية في منطقة تحمل الاسم ذاته بشمال اليونان، وفي المقابل سحبت اليونان اعتراضها على انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

 

يشار إلى أن مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وتأمل حكومتها في بدء مفاوضات الانضمام هذا الخريف.

 


التشيك

الاتحاد الاوروبى

مقدونيا

اليونان

ناتو

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