الاستثمار: مطوبس من المناطق الحرة العامة الواعدة وتوفر 12.5 ألف فرصة عمل

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المنطقة الحرة العامة بمنطقة مطوبس قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط بكفر الشيخ من المناطق الواعدة، والهامة والتى ستوفر نحو 12.5 ألف فرصة عمل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن المنطقة على مساحة 630 ألف متر مربع نحو 150 فدانا على الطريق الساحلى الدولى، بتكلفة 462 مليون جنيه.

وأشار المصدر أن إنشاء المنطقة سيستغرق نحو عامين ونصف،فور بداية أعمال الإنشاء، ومن المتوقع أن تضم 120 مشروعا فى الصناعات الغذائية والخشبية والدوائية والنسيجية.

وقال إن الاستثمارات المستهدفة من المنطقة تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، لافتا أن الصادرات السنوية المتوقعة لها تصل إلى نحو 350 مليون دولار سنويا.