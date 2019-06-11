الاحتلال الإسرائيلى يهدم بناية سكنية فى الخليل وأخرى تحت الإنشاء بالقدس

رام الله (أ ش أ)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية فى حى جبل جوهر قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالإضافة إلى بناية سكنية قيد الإنشاء فى قرية صور باهر بالقدس المحتلة دون سابق إنذار، فيما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون في مدينة طوباس شمالى الضفة.

ففي الخليل، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة وهدمت بناية مكونة من أربع شقق سكنية وطابق أرضي (تسوية) قيد الإنشاء، وبئر لتجميع المياه.



وفي القدس، هدمت جرافات بلدية الاحتلال، بناية قيد الإنشاء، فيما قامت عائلة مقدسية بهدم منزلها ذاتيا في قرية (صور باهر) جنوب مدينة القدس.

وأفادت مصادر فلسطينية من القرية بأن جرافات الاحتلال برفقة الجنود والشرطة وطواقم بلدية الاحتلال حاصرت بناية قيد الإنشاء وأغلقت محيطها قبل الشروع بهدمها.



وفى طوباس شمال الضفة، اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون، وردمت بئرا لجمع المياه شرق بلدة طمون.



يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت قبل 7 سنوات باقتلاع أشجار زيتون، وردم آبار؛ بحجة أنها محمية طبيعة، لكن بعد جهود قانونية انتزع أصحابها قبل 3 سنوات من محكمة الاحتلال قرارا احترازيا بوقف الردم.