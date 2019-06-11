ففي القدس، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا مقدسيا، بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه، أثناء تواجده على المدخل الغربي لقرية العيساوية.

وفي جنوب الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفة سكنية، وأربعة بركسات لتربية المواشي والخيول، بمنطقة (بير عونة) في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة (بيرعونة) وأغلقتها ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها، قبل أن تشرع بهدم أربعة بركسات تبلغ مساحة كل واحد منها 120 مترا مربعا، إضافة إلى غرفة سكنية بحجة عدم الترخيص.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي خلال عملية الهدم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بعيار مطاطي في القدم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على أسرته.

يذكر أن الاحتلال هدم قبل عدة أشهر منازل قيد الإنشاء لعائلة فلسطينية في تلك المنطقة، بحجة عدم الترخيص.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينين اثنين، من بلدتي بيت عوا والسموع بمحافظة الخليل، فيما اعتدت على طفلين بالضرب المبرح، عقب احتجازهما في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة نابلس، وخمسة آخرين من مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في المدينة، واعتقلت شابين من مخيم العين، ومنطقة الضاحية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وكان أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاصرتها مقر الجهاز في مدينة نابلس، فجر اليوم.. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة عقب دهم منزلي ذويهما.