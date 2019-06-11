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الإحصاء: 28.9 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق فى عام وتوقعات بانخفاضها 2020

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:38 ص
الإحصاء: 28.9 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق فى عام وتوقعات بانخفاضها 2020 28.9 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق خلال عام
كتبت- هبة حسام

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانات صادرة عنه اليوم الثلاثاء، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%.

وأوضح الجهاز فى دراسة له حول "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2017"، أصدرها اليوم، أن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتى بلغ عددها 3747 حالة وفاة، بلغت حوالى 22.1 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) حوالى 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه.

وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.

وفى سياق متصل، أشارت الدراسة إلى عدد من المؤشرات حول أطوال شبكات الطرق وعدد الحوادث خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق له وعامى 2014 و 2005 والتى جاءت كالتالى:

- بلغ إجمالى أطوال شبكـات الطرق بمحافظات الجمهورية 185 ألف كيلو متر عام 2017، بينما كانت 163.1 ألف كيلو متر عام 2014، بنسبة زيادة 13.5%.

- بلغ إجمالى عدد حوادث السيارات 11.1 ألف حادثة عـــام 2017 بانخفاض قدره 3.6 ألف حادثة عــــن عـام 2016 بنسبة تراجع 24.6%، وانخفاض قدره 10.3 ألف حادثة عن عام 2005 بنسبة 48.0%.

- بلغ إجمالى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات 17.7 ألف حالة وفاه وإصابة عام 2017 بانخفاض قدره 6.2 ألف حالة عن عام 2016 بنسبة 26.0%، وانخفاض قدره 13 ألف حالة عن عام  2005 بنسبة 42.2%.

- يأتى العنصر البشرى فى المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق فى مصر بنسبة 78.9 % عام 2017 ، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0 %.

- تعد سيارات الملاكى الأكثر تسببا فى حوادث الطرق عـام 2017 بنسبة 47.2%، يليها سيارات النقل بنسبة 17.1%.

- بلغ إجمالى عدد المركبات التالفة الناتجة عن حوادث السيارات 17.2 ألف مركبة عــام 2017 بانخفاض قدره 3.9 ألف مركبة تالفة عن عام 2016، بنسبة 18.4% وبزيادة قدرها 1.4 ألف مركبة عن عام 2005 بنسبة 8.6%.

- بلغ عــدد ركاب القطارات 221 مليون راكب عام 2017 بانخفاض قدره 10 مليون راكب عن عام 2016 بنسبة 4.3%، وانخفاض قدره 193.2 مليون راكب عن عام 2006 بنسبة 46.6%.

- بلغ إجمالى عـدد حوادث القطارات 1793 حادثة عام 2017 بزيادة قدرها 544 حادثة عــن عام 2016 بنسبة 43.6% وانخفاض قدره 750 حادثة عن عام 2005  بنسبة 71.9%.

- بلغ إجمالى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث القطارات 90 حالة عام 2017، بانخفاض قدره 136 حالة عـــن عام 2016 بنسبة تراجع 60.2%، وانخفاض قدره 55 حالة عن عام 2005 بنسبة 37.9%.​

 

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حوادث الطرق

تكاليف حوادث الطرق

شبكات الطرق

اطوال شبكات الطرق

جهاز الاحصاء

دراسة عن حوادث الطرق

اخبار الاقتصاد

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