الأمن الفرنسى يكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية استهدفت مسلمين ويهود

إيمان حنا

كشفت إذاعة راديو "بي.إف.إم" الفرنسية، اليوم، عن تفاصيل إحباط الأمن الفرنسي مخططا إرهابيا منذ عدة أشهر لاستهداف مسلمين ويهود كان ينوي تنفيذه 5 أشخاص ينتمون إلى اليمين المتطرف، بحسب العين الإخبارية.

وقالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إن الاعتقالات جرت من سبتمبر 2018 إلى مايو 2019، وإن جميع المعتقلين ينتمون ويتبنون فكر اليمين المتطرف.

وتابعت المحطة الفرنسية أن "المشتبه بهم، أطلقوا على مجموعتهم اسم "الطائر الأسود"، وتواصلوا عبر منتدى على الإنترنت؛ حيث ناقشوا فكرة ارتكاب هجوم"، موضحة أن السلطات الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص، وتم التحقيق معهم لأكثر من شهر.