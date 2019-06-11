الأمريكيون من أصول أفريقية لا يشغلهم عزل ترامب بقدر القضايا الأخرى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك جدلا شديدا دائرا داخل أروقة الحزب الديمقراطى حول ما إذا ينبغى محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث يرفض العشرات من المشرعين الذين يؤيدون إقالة الرئيس الأمريكى، قيادة الحزب الذى تقوده رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى.

واعتبرت الصحيفة أن هذه المناقشة المحتدمة أثارت الانقسامات فى الحملة الانتخابية لعام 2020، حيث انضم عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين ، بما في ذلك إليزابيث وارن وبيرني ساندرز ، إلى دعوة العزل ، بينما قاوم المرشح البارز جو بايدن هذه الحملة.

وأضافت الصحيفة أن النقاش حول الإقالة أعمق بكثيرا من مجرد دعم مرشح أو رفضه لعزل الرئيس، فبدلا من ذلك، يدور الحديث حول مواضيع تقليدية أكثر بكثير بين صفوف الديمقراطيين لاسيما أولئك من أصول أفريقية وهو ما ظهر جليا فى حفل جمع التبرعات فى أتلانتا تحت شعار " I I Will Vote. أو "سأصوت".

قال الحاضرون الذين تحدثوا إلى الجارديان إنهم يريدون مناقشة القضايا التي يرون أنها الأكثر أهمية مثل حقوق الرعاية الصحية وحقوق التصويت والحقوق الإنجابية.