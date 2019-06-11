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"الأعلى للإعلام" يطالب البرامج الرياضية بالإلتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:11 م
"الأعلى للإعلام" يطالب البرامج الرياضية بالإلتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام -صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

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ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مقدمى البرامج الرياضية باحترام الهيئات و المنظمات ذات الصلة و احترام الرموز الرياضية و عدم التدخل فى اعمال التحكيم و التدريب و عدم التحريض او اثارة الرأى العام .

و جاء ضمن ضوابط البرامج الرياضية المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية و الحقوق الحصرية و الالتزام بثوابت و أخلاقيات المجتمع المصرى و عدم تسيس المحتوى و ربطه تلميحا او تصريحا بأوضاع الشارع و احترام القواعد و التشريعات الرياضية محليا و إقليما و دوليا .

كما اشترط المجلس الأعلى للإعلام فى ضوابطه على احترام النقد الرياضى البناء بدون تحيز و الملائمة التخصصية لفريق العمل و العدالة فى الاخبار و الضيوف و الاتصالات و التقارير .

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

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