الأزهر يستنكر أعمال العنف والإرهاب فى مالى وكينيا وبوركينافاسو

كتب لؤى على

استنكر الأزهر الشريف بشدة، أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها عدد من الدول الإفريقية الأيام الماضية ومنها الهجوم الوحشى الذى تعرضت له قرية "دوجون" بدولة مالى وراح ضحيته 100 شخص على الأقل، وكذلك أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها دولة كينيا وبوركينا فاسو.

وأكد الأزهر رفضه لمثل هذه الأعمال الإجرامية التى لم تراعِ حرمة الدماء وحق البشر فى الحياة الآمنة، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة لتصدى بمنتهى القوة والحزم لكل من يبيح قتل الأبرياء، ويؤجج نار الحروب الأهلية والنزاعات الطائفية.

وجدد الأزهر دعوته لأبناء القارة الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق" التى أطلقها رئيس الاتحاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى دعت إلى احتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، وحل المشكلات من خلال المفاوضات والطرق السلمية، والقضاء على الإرهاب وتخليص القارة من شروره.