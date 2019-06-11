سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يستنكر أعمال العنف والإرهاب فى مالى وكينيا وبوركينافاسو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:10 ص
الأزهر يستنكر أعمال العنف والإرهاب فى مالى وكينيا وبوركينافاسو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر الأزهر الشريف بشدة، أعمال العنف والإرهاب  التى شهدتها عدد من الدول الإفريقية الأيام الماضية ومنها الهجوم الوحشى الذى تعرضت له  قرية "دوجون" بدولة مالى وراح ضحيته 100 شخص على الأقل، وكذلك أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها دولة كينيا وبوركينا فاسو.

وأكد الأزهر رفضه لمثل هذه الأعمال الإجرامية التى  لم تراعِ حرمة الدماء وحق البشر فى الحياة الآمنة، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة لتصدى بمنتهى القوة والحزم لكل من يبيح قتل الأبرياء، ويؤجج نار الحروب الأهلية والنزاعات الطائفية.

وجدد الأزهر دعوته لأبناء القارة الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق" التى أطلقها رئيس الاتحاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى دعت إلى احتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، وحل المشكلات من خلال المفاوضات والطرق السلمية، والقضاء على الإرهاب وتخليص القارة من شروره.


الازهر الشريف

بوركينا فاسو

تفجير ارهابى

اسكات البنادق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة