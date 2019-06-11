الأرصاد: نسب الرطوبة بالجو تتجاوز الـ70% بالقاهرة و80% بالسواحل الشمالية

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة.

وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رغم هذا الارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى، موضحا أنه من المتوقع مع الغد انخفاض طفيف بالدرجات، وانكسار بدرجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سبب الإحساس بارتفاع حرارة الجو يرجع لارتفاع نسب الرطوبة التى بدأ ترتفع تدريجيا مع هذه الأيام مع اقتراب دخول فصل الصيف، حيث تتجاوز نسب الرطوبة الـ70% على القاهرة والوجه البحرى، وتتجاوز الـ80% على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة حيث أن نسب الرطوبة الطبيعية تتراوح بين 30 لـ40% وتجاوزها الـ50% يزيد الإحساس بحرارة الجو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



لجأت للشمسية لمواجهة الحر



مواطن يحاول الهرب من الحر



مواطنة تعانى من ارتفاع درجات الحرارة



نسبة الرطوبة تسجل ارتفاعا ملحوظا



يحاول الهرب من الطقس الحار



ارتفاع الحر



ارتفاع الحرار ة



ارتفاع الحرارة أثر بشدة على المواطنين



ارتفاع درجات الحرارة



ارتفاع نسبة الرطوبة أثر على المواطنين



الشمسية سلاح للهرب من الحر



الطقس الحار



الماء المثلج للهرب من الحر



المياه المثلجة للهرب من الحر



تأثر المواطنين بالطقس الحار



تأثير الطقس الحار



حراراة الجو