الأرصاد فى الإمارات: منخفض مدارى يتشكل جنوب شرق بحر العرب

كتب وكالات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يتشكل منخفض مدارى جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإنه من المتوقع أن يتعمق هذا المنخفض المدارى ويتحرك باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية و يحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ"24" ساعة القادمة.

و أكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية، فإنه لا يوجد أى تأثير للمنخفض على الدولة، و لفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة و مستمر بموافاة آخر المستجدات، و ناشد المركز الوطنى للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.