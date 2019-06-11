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الأرصاد فى الإمارات: منخفض مدارى يتشكل جنوب شرق بحر العرب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:00 ص
الأرصاد فى الإمارات: منخفض مدارى يتشكل جنوب شرق بحر العرب رصد لحركة الرياح _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يتشكل منخفض مدارى جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإنه من المتوقع أن يتعمق هذا المنخفض المدارى ويتحرك باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية و يحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ"24" ساعة القادمة.

و أكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية، فإنه لا يوجد أى تأثير للمنخفض على الدولة، و لفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة و مستمر بموافاة آخر المستجدات، و ناشد المركز الوطنى للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.


الأرصاد فى الإمارات

أخبار الإمارات

الإمارات

منخفض مدارى

بحر العرب

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