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الأرصاد السعودية تتوقع طقس شديد الحرارة شرق ووسط المملكة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:03 ص
الأرصاد السعودية تتوقع طقس شديد الحرارة شرق ووسط المملكة ارتفاع درجات الحرارة
كتب وكالات

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فإنها تتوقع نشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الاحمر وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى الطائف بحسب وكالة "واس".

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 


الأرصاد السعودية

السعودية

الحرارة فى السعودية

طقس شديد الحرارة

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