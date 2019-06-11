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افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة عمل شركاء التنمية للاستدامة البيئية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:04 م
افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة عمل شركاء التنمية للاستدامة البيئية محطات مكافحة التلوث البيئى
كتبت آية دعبس

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افتتح اليوم، الاجتماع الأول لمجموعة عمل شركاء التنمية للاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية مع ممثلى الجهات المانحة من الأمم المتحدة ووزارات التعاون الدولى والاستثمار والتخطيط والخارجية والإسكان والزراعة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة.
 
وتهدف اجتماعات هذه المجموعة إلى تنسيق أعمال شراكات التنمية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة من خلال وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى كما تسلط هذه الاجتماعات الضوء على أهمية الشراكة فى العديد من المجالات وتترأس وزيرة البيئة مجموعة العمل الخاصة بالتعاون مع رئيس منظمة الفاو وبحضور الوزارات المعنية لوضع الأولويات الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية للتمويل من قبل الجهات المانحة، التى تهدف إلى تحقيق أهداف البيئة فى إستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البينية للتنمية المستدامة الأممية.
 
وأكد الاجتماع، على أهمية التنسيق بين ممثلي كافة الجهات والوزارات المعنية للعمل على تعميق فكرة الاستدامة وليس فقط مكافحة التلوث خاصة أن الاستدامة تساهم في خلق التوازن بين التنمية والبيئة بشكل يحافظ على الموارد الطبيعية مشددة على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية للوصول إلى إطار عمل واضح يساهم في تعميق فكرة الاستدامة البيئية والإدارة المثلى للموارد الطبيعية.
 
 
 

 


الاستدامة البيئية

ادارة الموارد الطبيعية

الموارد الطبيعية

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