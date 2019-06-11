اعتماد تنسيق القبول بمرحلة الثانوية العامة بدمياط بمجموع 220 درجة

دمياط عبده عبد البارى

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول لمرحلة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، ليكون المجموع للثانوى العام 220 درجة.

وأكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تمت مراعاة كثافة الطلاب والمواقع الجغرافية التى يقطنون بها، ومصلحتهم ومصلحة أولياء الأمور وظروفهم الاقتصادية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتمنى للطلاب عام دراسى موفق، مؤكداً أنه أصدر تعليماته لمديرى الإدارات التعليمية ببدأ قبول أوراق الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة و تنفيذ ذلك بكل دقة، متوجها بالشكر لمعالي المحافظ لدعمها للتربية والتعليم المستمر.